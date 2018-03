Hoenderloo nog vol vliegzorgen, merkt SP-Kamerlid

16:58 ,,Het kost me geheid omzet.'' Gerrit Dros hoeft er geen moment over na te denken, terwijl hij SP-Kamerlid Cem Lacin een ijsje presenteert aan het loket van IJs van Co. Dat de opening van Lelystad Airport een jaar is uitgesteld mag dan zo zijn, zegt de ondernemer uit Hoenderloo, maar daarmee zijn de laagvliegroutes nog niet van de baan. De zorgen daarover blijven onverminderd groot.