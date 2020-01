Vrienden van Ronnie uit Harderwijk houden inzamelingsactie: ‘Je wilt het jaar niet beginnen met brand’

Terwijl Ronnie bij vrienden oud en nieuw viert, vliegt zijn huis in brand. Luc Bakker, een kameraad en net als Ronnie lid van de groep ‘Service en Veiligheid’, staat op de parkeerplaats bij zijn eigen huis in Ermelo. ,,We zagen de foto’s, we schrokken ons wild. Zo wil je het nieuwe jaar niet beginnen.’’ In die groep bevinden zich vrijwillige beveiligers, vertelt Bakker. Ze helpen desgewenst bij evenementen. Ze zijn eraan gewend een ander te helpen. Al helemaal als het een vriend betreft.