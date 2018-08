Vrouwen uit Harderwijk gaan met smoes woning in Arnhem binnen

De 72-jarige bewoonster van een woning aan de Biljoenlaan in Arnhem deed maandag omstreeks 10 uur de deur open toen er werd aangebeld, schetst de politie. Voor de woning stond een vrouw die aangaf nieuw in de buurt te zijn komen wonen. Ze zei wat vragen over de buurt te hebben, waarop de bewoonster haar binnen liet.

Kenteken

Even later ontdekte de dochter van de bewoonster dat een tweede vrouw de bovenverdieping aan het doorzoeken was. Waarschijnlijk heeft de eerste vrouw de deur open gelaten, waardoor haar metgezel binnen kon komen. Nadat de dochter alarm sloeg zijn beide vrouwen naar buiten gerend. De dochter wist het kenteken van hun auto te noteren, waardoor de politie het duo een uur later al in de woonplaats van de vrouwen kon oppakken.