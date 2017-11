VVD en D66 willen vlaggen van Nederland en Harderwijk in raadzaal

VVD en D66 doen dat voorstel donderdagavond in de gemeenteraad. In het voorstel wordt verwezen naar het besluit van de Tweede Kamer om de Nederlandse vlag zichtbaar te maken in de vergaderzaal. Dat initiatief is inmiddels overgenomen door diverse gemeenteraden voor hun raadzalen, stellen de twee fracties.

Artikel 1

Om uit te stralen dat in het bestuurlijk debat en de uitvoering van beleid geen ruimte is voor discriminatie wordt verder voorgesteld de tekst van artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken. Artikel 1 bepaalt dat 'allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'