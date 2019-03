VVD Harderwijk wil cijfers over taalachterstand en sancties

Eigenaar caravan­stal­ling Ermelo: ‘Mijn bedrijf is willens en wetens kapot gemaakt’

13 maart Verhuurder Gertjan Tomassen had een dubbele agenda bij zijn besluit de pakweg 200 caravans en campers uit zijn loods aan de Eendenparkweg in Ermelo te verwijderen, claimt huurder Cees van Oostrum. Niet de huurachterstand, maar een handhavingsverzoek uit de buurt gaf de doorslag. De caravanstalling zou daarmee illegaal zijn. Tomassen zelf ontkent in alle toonaarden.