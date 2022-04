VVD kiest na halve eeuw in college Harderwijk voor de oppositie, ‘niet stug op het pluche blijven zitten’

Opknapklus Havendam in Harderwijk laat op zich wachten, maar hoe lang is de grote vraag

De opknapbeurt van de Havendam en de Vissershaven in Harderwijk is later klaar dan gepland. Het werk zou nu zo’n beetje worden afgerond, maar de straat ligt nog open en bootjes kunnen de haven niet in. Ondertussen begint vandaag het vaarseizoen. Over de nieuwe planning is nog geen duidelijkheid te krijgen.

1 april