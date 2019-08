VVD maakt zich zorgen over plannen Veldzicht in Balkbrug

De VVD in Hardenberg maakt zich zorgen over de voorgenomen plannen en bouwaanvragen van CTP Veldzicht. De partij heeft vragen gesteld aan het college over de aanvraag, waar vier nieuwe gebouwen op het terrein van de voormalige tbs-kliniek in Balkbrug komen. Daarnaast wil de partij weten of de gemeente wel betrokken is bij de voorgenomen plannen.

Het plan om ongedocumenteerde vluchtelingen in Balkbrug onder te brengen zorgt voor veel onrust in het dorp. Ook de VVD maakt zich zorgen, de partij roept het college op om de gemeenteraad vroegtijdig in het proces te betrekken. De raadsfractie vraagt zich af of de gemeente Hardenberg betrokken is bij het verzoek om vreemdelingen met psychische problemen onder te brengen in Balkbrug.

Bouwaanvraag

CTP Veldzicht heeft in de zomer een bouwaanvraag neergelegd voor vier nieuwe gebouwen op het terrein van Veldzicht. De VVD wil weten of die aanvraag te maken heeft met de voorgenomen opvang van de ongedocumenteerde vluchtelingen. Daarnaast is het onduidelijk wat de bestemming is van de nieuwe gebouwen, aangezien de invulling bij drie van de vier niet benoemd wordt. Ook wil de partij weten of de voormalige dienstwoningen aan de Essenlaan gebruik kunnen worden voor een andere bestemming dan alleen wonen. De woningen zouden anders ook gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor opvang van cliënten.

Timing