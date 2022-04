VVOG weet Dwight Lodeweges toch te verleiden tot een vervroegde rentree, coach zit zaterdag al op de bank

VIDEO Aanpak hondenpoep Harderwijk in handen van de baasjes zelf

Hondenbezitters opgepast, er wordt op u gelet. De oplossing voor ergernis nummer 1 - hondenpoep - ligt in Harderwijk in handen van de baasjes zelf. Als beloning voor goed gedrag schaft de gemeente over twee jaar de hondenbelasting af. ,,Dat is dan wel weer fijn.’’

31 maart