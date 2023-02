Waarom boa's steeds vaker een bodycam dragen: ‘De meesten zie je dan wel terugdeinzen’

Ermelo jojoot met afhaalpiz­ze­ria: New York Pizza is voorlopig open, maar of keten definitief blijft?

Pizzaliefhebbers in Ermelo kunnen voorlopig nog terecht bij New York Pizza in de Stationsstraat. De zaak kan in elk geval open blijven tot de rechter zich – opnieuw – buigt over de kwestie van wel of geen vergunning. De dwangsom die de gemeente had opgelegd is door de rechter al wel van tafel geveegd.

