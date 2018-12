Waarom niet geluidscherm Drielanden herplaatsen langs de wijk Tweelingstad?

Michelin 2019 Deze restau­rants uit Oost-Nederland worden ook vermeld in Michelin­gids 2019

16:31 Sommigen staan al jaren in de Michelingids, andere restaurants uit onze regio worden ineens, vaak ook tot hun verrassing, opgenomen in de lijst van ‘mooiste adressen’. Geen Bib Gourmand, geen Michelinsterren, maar wel de moeite waard volgens de restaurantgids. Zo ook in onze regio. Een lijstje om inspiratie op te doen.