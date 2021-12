Waarschuwing voor Harderwijk: bouw strook voor het Dolfinarium niet vol

Een Febo? Dat niet! Toch valt binnenstad van Harderwijk weer in de smaak: ‘Optimisme is terug’

Het optimisme is terug in de binnenstad van Harderwijk. De leegstand in het kernwinkelgebied neemt zienderogen af en na het debacle met het Centrummanagement, dat vier jaar geleden op knullige wijze ten onder ging, staat een nieuwe ondernemersvereniging eindelijk in de steigers. ,,Het besef leeft dat samenwerking noodzakelijk is.’’

4 december