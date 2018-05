Wandelaars kunnen maandagavond op stap in Harderwijk en Ermelo

De wandelaars kunnen maandagavond in Harderwijk en Ermelo hun eerste etappe afleggen van de avondvierdaagse. Wel genoeg water meenemen, want het blijft erg warm.

Alles wijst er op dat het in elk geval niet gaat onweren vanavond. Froukje Jonker van het organiserend comité in Ermelo heeft daarover contact gehad met het KNMI. ,,En er is geen enkele reden om het vanavond af te gelasten'', zegt ze. Ook op de Facebookpagina is dat maandagmiddag al bekend gemaakt.

In Harderwijk gaat de vierdaagse vanavond ook gewoon van start. ,,Je weet nooit helemaal zeker of het niet gaat regenen, maar het gaat door'', aldus de organisatie.

Barometer

In beide plaatsen was met enige zorg naar de barometers gekeken, want aanvankelijk leek het fors te kunnen gaan onweren vanavond. De afgelopen twee jaar viel de eerste wandeldag ook al in het water door onweer. De beslissing om door te gaan werd vanmiddag genomen.

Morgen is het waarschijnlijk weer zo'n dag waarop pas in de middag kan worden besloten om wel of niet te gaan lopen.