Wat doen we met de koopavond in Harderwijk?

Tegelijk met de roep om de koopzondag in Harderwijk zijn er ook zorgen om de koopavond op vrijdag. Een aantal winkeldeuren in de Donkerstraat gaat al om zes of zelfs vijf uur dicht, omdat er nauwelijks of geen klanten zijn.

Verreweg de meeste winkels doen nog mee aan de koopavond in de Harderwijkse binnenstad. Maar zorgen zijn er wel; de tijden dat het gezellig druk was op vrijdagavond liggen ver achter ons, merken de ondernemers. Vooral in het deel van de Donkerstraat richting de Smeepoortstraat is het soms erg stil.

Niet rendabel

Vrijdagavond open blijven is niet rendabel, zeggen ze bij Witteveen. De landelijke modeketen maakte in augustus een doorstart na een faillissement. Sindsdien sluiten ze in Harderwijk om zes uur. Top Schoenen, de outlet van schoenenspeciaalzaak Derks is op vrijdagavond gesloten, evenals modezaken Parker Boutique en Buining Fashion .

Modezaak

Karel Derks zegt wel eens te overwegen of hij zijn speciaalzaak op vrijdagavond open moet houden. Evenals bij modezaak Menswear aan de overkant komen veel klanten gericht naar zijn winkel. Maar er zijn vrijdagavonden dat het nauwelijks de moeite loont om open te zijn.

Ook Laury van Borselen van Laubella Fashion merkt dat het stiller wordt op straat, al heeft ze naar eigen zeggen best gezellige vrijdagavonden. Wel vindt zij het erg belangrijk om als winkeliers samen op te trekken. ,,Niet de een om zes uur dicht, de ander om acht uur of negen uur. We moeten het samen doen.''

Dat zegt ook voorzitter Cees van Oostrum van het Centrummanagement. Hij wil binnenkort graag met de ondernemers overleggen over de winkeltijden, zeker als Harderwijk toch een koopzondag krijgt.