Wat gaan we doen op het Dolfinariumeiland?

Stemmen vanuit je auto: in Oldebroek en Harderwijk kan het straks

7 januari Je kon er bijna op wachten. Na de de drive-through-teststraten, -sinterklaasintochten, -bioscopen en -restaurants, krijgen we tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van half maart natuurlijk ook een stembusvariant. In deze regio gaan in elk geval Harderwijk en Oldebroek er voor. ,,Gewoon iets leuks in deze nare tijden’’, zegt Tanja Haseloop-Amsing, burgemeester van laatstgenoemde gemeente. ,,Zo'n dag mag ook best een feestje zijn.’’