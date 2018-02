Wat kan de Gingko in Harderwijk nog aan?

Het CDA heeft nu in een brief aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of en hoe de boom sinds de storm is behandeld om meer schade te voorkomen en wat nodig is om de boom te behouden. De fractie vraagt om controle door een boomdeskundige en wil een toelichting over het onderhoud van de boom.



Volgens een woordvoerder van de gemeente is en wordt de boom na de storm goed in de gaten gehouden. De boom is volgens hem voldoende gezond en levert geen gevaar op voor de omgeving.



De boom stamt uit de tijd dat Linnaeusaan de universiteit van Harderwijk studeerde, rond 1735. In deze tijd werden ook de eerste Ginkgo's in Europa aangeplant. Het is een van de oudste Ginkgo's van Nederland. De oudste in ons land staat in de hortus botanicus van Utrecht.