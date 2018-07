Water voor bezoekers Harderwijk

Het is een actie van de zogenoemde gele rakkers. Dat is een team van 32 studenten die zich inzetten voor toeristisch Harderwijk. Ze zijn te herkennen aan de gele shirts, blauwe broek en witte waterfles. In het hoogseizoen ontvangen zij op parkeerplaats P2 gemiddeld 800 voertuigen per dag. De gele rakkers werken ook als brugwachter en als toezichthouders bij evenementen.