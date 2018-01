Waterfront in Harderwijk gaat als een speer

De verkoop van woningen in het Waterfront in Harderwijk loopt als een trein. ,,Het gaat zo enorm snel'', zegt makelaar Reyer Schuurkamp. ,,Het is gewoon bijna niet te geloven."

Van de 411 woningen die sinds oktober 2013 in het Waterfront in de verkoop zijn gegaan, hebben er 397 inmiddels een eigenaar gevonden. Dat blijkt uit cijfers van Brandt Makelaars. ,,Alleen vorig jaar al zijn er 133 huizen in het Waterfront verkocht", zegt Schuurkamp. ,,En dat op een totaal van 156 eenheden die onder de hamer gingen in 2017.''

Kopzorgen

Niet eens zo gek lang geleden bezorgde het Waterfront de Harderwijkse politiek flinke kopzorgen. Door de economische crisis en daaruit voortkomende stagnatie op de woningmarkt, moest het plan in 2011 anders worden vormgegeven. Besloten werd om het aantal geplande woningen in Fase III - waarvan de bouw naar verwachting in 2021 start - omlaag te brengen van 925 maar 702. En in plaats van 204 worden er in het gehele Waterfront 372 appartementen gerealiseerd. Doel van deze ingrepen was het drukken van de kosten van het plan.

En toch was het gemeentebestuur er toen nog niet gerust op. Zou het goed komen met het Waterfront? Was er voldoende animo voor de 1.400 woningen die uiteindelijk gebouwd moeten worden?

Speer

Tot nu toe zijn deze zorgen ongegrond gebleken. Na een afwachtende start, gaat het Waterfront al jaren als een speer. ,,Sinds de start van de woningverkoop, eind 2013, zijn er gemiddeld 100 huizen per jaar over de toonbank gegaan", weet makelaar Schuurkamp. ,,Geloof mij: dat is veel. Helemaal wanneer je bedenkt dat begin 2016 ook is begonnen met de gefaseerde verkoop van 1.000 woningen in Harderweide." De twee grote Harderwijkse woningbouwprojecten zitten elkaar niet in de weg, bedoelt Schuurkamp te zeggen.

Uit de gegevens van Brandt blijkt dat 60 procent van de huizenkopers in het Waterfront afkomstig is uit Harderwijk. ,,Daarnaast is zo'n 25 tot 30 procent in bezit van West-Veluwenaren. De resterende 5 tot 10 procent is verkocht aan mensen uit andere delen van het land."

Sleutel

,,Wat ook saillant is", vervolgt Schuurkamp. ,,In de zomer van 2014 kregen de eerste bewoners hun sleutel. Er wonen nu een paar honderd mensen in het Waterfront, maar nog helemaal niemand heeft zijn huis verkocht. Dat zie je ook niet vaak in nieuwbouwwijken."