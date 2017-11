Waterpark Dolfinarium krijgt 'natuurlijke uitstraling'

Voor het bijna tien meter hoge bouwwerk in het nieuwe waterpark met daarop kleurrijke elementen als een rode auto, een groen huisje en kleurrijke glijbanen had de gemeente in het voorjaar al vergunning verleend. Inmiddels was de in het oog springende opbouw flink gevorderd. Maar nadat vijf bewoners nabij de Strandboulevard bezwaar hadden gemaakt tegen het waterpark kwam de gemeente tot de ontdekking dat een fout is gemaakt bij de eerste beoordeling. Afgelopen week zijn de speelobjecten verwijderd. Alleen het geraamte staat er nog.

Natuureiland

Inmiddels worden in Mexico de onderdelen gemaakt op basis van het nieuwe ontwerp dat deze week door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd. Het heeft geen schreeuwerige elementen meer, maar een meer natuurlijke uitstraling in houtkleuren met boomelementen. Dit voorstel past volgens de gemeente bij het gewenste beeld van een natuureiland.

Het bouwwerk, dat wel voldoet aan het bestemmingsplan en de reguliere eisen van welstandscommissie, was in eerste instantie niet getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan voor het gebied rond de nieuwe havens. In het kader van de heroverweging na de ingediende bezwaren is dat nu wel gedaan.

Strategische bomen

Als onderdeel van het aangepaste plek brengt het Dolfinarium grond aan bij wijze van duinlichamen en plant de gemeente enkele 'strategische' bomen en boomgroepen voor een meer landschappelijke inpassing van het speeltoestel.

K. Groeneveld, een van de bezwaarmakers, reageert positief op de nieuwe ontwikkeling. ,,Liever had ik het waterpark helemaal niet gehad, maar ik ben in elk geval blij dat het er anders uit komt te zien.''