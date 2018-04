Watertappunt populair bij Koningsspelen Harderwijk

'Ik zit hier net zo zeker op als jij op je gewone fiets'

8:25 Een senior die niet meer op z'n tweewieler durft, rest vaak twee opties: of achter de geraniums of een scootmobiel aanschaffen. "Niks daarvan", zegt Jannie Bunk uit Harderwijk, die promotie van de driewielfiets bijna tot levenstaak heeft verheven. In haar woonplaats - en daarbuiten - werpt het inmiddels z'n vruchten af.