'We jagen ze na, waar ze ook zitten...’

Nostalgie-explosie na sluiting bioscoop Harderwijk: ‘Hier was onze eerste date!’

7:52 De sluiting van bioscoop Atlantic ‘talk of the town’ in Harderwijk. Niet zo gek als je bedenkt dat de cinema na dertig jaar bij het collectieve geheugen van de stad behoort. Op de sociale media voeren vooral gevoelens van nostalgie de bovenhand; herinneringen aan de eerste date en de eerste kus op de parkeerplaats. En: nooit meer ranja met een rietje, of bestellen via de krakende telefoons.