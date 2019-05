Weer 48 sociale huurwoningen erbij in Harderwijk

De panden van Careander aan de Van Maerlantlaan in Harderwijk worden binnenkort gesloopt. Op die plek bouwt woningcorporatie Uwoon een wooncomplex met 48 appartementen.

Met het plan van Uwoon komen er opnieuw 48 nieuwe sociale huurappartementen bij in Harderwijk. De woningen komen in het gebied tussen de Justus van Effenstraat en de Langendijkstraat, in de wijk Stadsdennen.

Van de 48 appartementen is de helft bestemd voor cliënten die zorg of ondersteuning krijgen van Careander. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. De overige 24 appartementen zijn beschikbaar voor reguliere sociale huur.

Bestuurders Bert Brouwer van Careander en Moniek van Balen van Uwoon tekenden de overeenkomst onlangs bij het al enige tijd leegstaande pand aan de Van Maerlantlaan.

Volledig scherm De samenwerkingsovereenkomst werd onlangs ondertekend door bestuurders Bert Brouwer van Careander en Moniek van Balen van Uwoon. © Henk Merjenburgh

In een persbericht noemt Brouwer de samenwerking met Uwoon ‘een unieke kans voor onze cliënten om comfortabel en betaalbaar te wonen’. En begeleiding door medewerkers van Careander is dichtbij.

Helpen

Van Balen zegt in het persbericht blij te zijn met de nieuwbouw. ,,Hiermee kunnen we weer woningzoekenden helpen.’’ De huurprijs van de appartementen ligt gemiddeld op 607 euro per woning. ,,Daarmee zijn ze bereikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag.’’

In Harderwijk en de regio is voortdurend behoefte aan sociale huurwoningen.

Energieneutraal

Het gebouw wordt aardgasloos en energieneutraal gebouwd. ,,Dit houdt in dat per jaar ongeveer evenveel duurzame energie uit zonnepanelen en warmte-koude opslag wordt opgewekt als verbruikt.’’