Weer samen zingen op eerste paasdag in Vissershaven Harderwijk

Collegetom­bo­la in Harderwijk; zonder de VVD

Alle partijen met twee zetels of meer in de nieuwe gemeenteraad van Harderwijk komen in aanmerking voor een wethouderspost in het nu te vormen college. Ze kunnen dan aanschuiven bij de twee wethouders die Harderwijk Anders als veruit de grootste partij inbrengt. Alleen de VVD doet niet mee.

5 april