Wéér sloeg de vogelgriep toe bij deze Hierdense eendenhouder: ‘Weet het even niet meer’

Bewoners voelen zich geïntimi­deerd na controle op camping in Harderwijk: 'Ik was aan het huilen'

De grootscheepse belasting- en douanecontrole op camping De Konijnenberg in Harderwijk laat eigenaar Wim Bergervoet (28) en vele campinggasten in vertwijfeling achter. De campingbaas vindt dat hij ronduit tegengewerkt wordt door de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Bewoners voelen zich geïntimideerd. ,,Ik ben gedwongen me hier in te schrijven terwijl ik hier niet woon, schandalig!’’

