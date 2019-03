‘Wekker van Harderwijk’ blijkt vroege fietser met loeiend luchtalarm: boete

video Miljoenen jonge palingen uitgezet in Randmeren: ‘We willen dat deze prachtige vis blijft bestaan’

6 maart In de wateren bij Harderwijk zijn woensdag ruim 2,5 miljoen glasaaltjes uitgezet, met als doel de palingstand in de Nederland een boost te geven. De actie is een initiatief van de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). ,,Sinds 2010 doen we dit elk jaar’’, vertelt voorzitter Alex Koelewijn. ,,En we merken dat het z’n vruchten begint af te werpen. Het gaat langzaam maar zeker weer de goede kant op met de palingstand.’’