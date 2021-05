Wel even wennen aan schapen in de achtertuin in Harderwijk, ze vreten alle bloemen op

‘In juli kunnen we in Nederland weer naar concerten’, weet organisa­tor van jazzfesti­val Harderwijk

5 mei Concertzalen, musea en muziekevenementen zitten allemaal nog in een deprimerende lockdown, waar geen eind aan lijkt te komen. Maar organisator Rini Brandsen van Jazzdagen Harderwijk is optimistisch. Hij is vrolijk bezig met het organiseren van een jubileumjazzfestival, begin juli, met vier dagen jazzconcerten in Harderwijk. Buiten regent het, maar bij Brandsen in huis schijnt de zon.