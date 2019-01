Wel zo veilig: de brandweer weet álles van jouw woning. Maar ook wat jouw leeftijd is

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op tot op huisnummerniveau de bijzonderheden van alle woningen en haar bewoners in beeld gebracht. In de Dashboard Risicobeheersing, zoals het instrument heet, heeft de VNOG deze data verzameld voor de gemeenten Harderwijk en Winterswijk, die gelden als proeftuin.

Effect

Het effect van brand in een nieuwe woning is, zo stelt de VNOG in een eigen document, anders dan het effect in een woning uit de jaren zestig. Ook de bewoners spelen een rol. Een jong stel kan zichzelf sneller in veiligheid brengen dan een ouder echtpaar. Hoe nauwkeuriger de informatie waarover de brandweer beschikt, hoe adequater zij kan uitrukken of opschalen bij calamiteiten.