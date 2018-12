Welkoop Harderwijk teruggefloten na stunten met Roundup

Voor de helft van de prijs nog snel even wat flessen van het omstreden bestrijdingsmiddel Roundup inslaan. De Welkoop in Harderwijk probeerde klanten hiertoe te verleiden. Het middel mag na 1 januari 2019 niet meer worden verkocht. De bedrijfsleider van de winkel is, na vragen van de Stentor, teruggefloten door het hoofdkantoor.

Tot vandaag werd de onkruidverdelger voor de helft van de prijs aangeboden.

,,Het gaat om een individuele actie van het bedrijf in Harderwijk’’, zegt Jos van de Ven, facilitair manager bij Welkoop. ,,Of dit bij meerdere winkels van Welkoop gebeurt, weet ik niet. Het is zeker niet centraal gestuurd. Wij vinden dit geen goede actie en hebben alle winkels opdracht gegeven om hier per direct mee te stoppen.’’

Gerben Lagerweij, bedrijfsleider van de Welkoop in Harderwijk, wil niet reageren op vragen van de Stentor over de kortingsactie.

Verkeerd signaal

,,Het is slecht voor ons imago en wij willen niet dat bestrijdingsmiddelen die na 1 januari zijn verboden, tegen een goedkoop tarief worden aangeboden. We vinden dit een verkeerd signaal’’, zegt Van de Ven. ,,Ik wil er liever niet teveel stennis over maken, want het is al vervelend genoeg.’’

De voorraad Roundup die in de winkels achterblijft, wordt als chemisch afval afgevoerd, laat de facilitair manager weten.