Wereldwijde actie voor zeedieren; actiegroep demonstreert bij Dolfinarium Harderwijk

Actiegroep Save Sea Animals staat komende zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur bij het Dolfinarium in Harderwijk. Dit in het kader van wereldwijde acties die op deze dag gehouden worden bij dolfinaria en Sea Worlds. De groep vraagt aandacht voor alle zeedieren die wereldwijd worden gevangen of gefokt op deze plekken.

De demonstratie wordt komende zaterdag gehouden tijdens de tiende editie van Empty the Tanks Day is. Deze jaarlijkse dag heeft als doel om al dit soort parken op termijn te sluiten. Tegelijkertijd met de demonstratie van Save Sea Animals zijn er ook acties in Brugge, Manchester, Antibes, Benidorm, Tenerife, Lissabon en Albufeira. Verder zijn er 7 mei demonstraties op meerdere locaties in Zuid-Afrika, Canada, de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië, Australië en Japan.

Eindeloos rondjes zwemmen

Volgens Save Sea Animals leiden zeedieren in dergelijke parken geen prettig leven. Woordvoerder Michella Harte meldt: ,,Dolfijnen en orka’s leven in het wild in hechte familiegroepen en zwemmen honderden kilometers per dag. Ze jagen zelf en eten verse vis. In zeedierenparken moeten ze het stellen met eindeloos rondjes zwemmen in een bassin, zonder hun familie, en om iets te eten te krijgen, vaak ook nog eens dode vis volgestopt met medicijnen, worden ze gedwongen kunstjes te vertonen voor bezoekers. Ze zwemmen in chloorwater in plaats van de vrije zee, met licht- en geluidsshows in plaats van de geluiden van hun natuurlijke omgeving.’’

Quote Van dieren die op geen enkele manier hun natuurlij­ke gedrag kunnen vertonen, leren bezoekers niets. Michella Harte, Save Sea Animals

De actiegroep vindt dat onacceptabel. ,,Geen enkel dier hoort gevangen of gefokt te worden voor vermaak. We willen dat de parken sluiten, dat de dieren die dat aankunnen, wordt geleerd om weer in het wild te leven, en dat de rest naar speciale opvangcentra gaat. Daar krijgen ze de best mogelijke zorg en zo veel mogelijk natuurlijke ruimte, zonder dat de mensen er iets voor terug verwachten.”

Wassen neus

Het Dolfinarium zelf zegt uniek te zijn in ‘het combineren van plezier en educatie’ en adverteert daar ook mee. Volgens Save Sea Animals is deze educatieve functie echter ‘een wassen neus die enkel wordt genoemd om het bestaan van het park te rechtvaardigen’. ,,Van dieren die op geen enkele manier hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, leren bezoekers niets.”

Het Dolfinarium Harderwijk staat al jaren onder kritiek van dierenrechtenactivisten. De bezoekersaantallen lopen ook al jaren terug. Onderzoeksprogramma Rambam zond in maart 2016 een spraakmakende reportage uit met undercoverbeelden, waarop onder andere te zien was hoe een dolfijn in Harderwijk seksueel werd bevredigd door een medewerker om de stress die het dier ervoer te verminderen. Ook werd afgelopen november de dolfijnenvoorstelling Oceania verstoord door een vegan streaker. Ook in juli 2019 werd de show onderbroken door een protestactie. Bezoekers krijgen daarnaast regelmatig protestfolders uitgedeeld bij de ingang van het park.

Slogan

Ook recent stond het dierenpark in de schijnwerpers. Begin april moest het Dolfinarium nog de vaste slogan aanpassen. De oude slogan, die het park jarenlang gebruikte, Ontdek, Beleef, Bescherm, was volgens actiegroep House of Animals ‘leugenachtig’. Inmiddels is de sloagen aangepast naar Ontdek, Beleef, Verdiep. Nadat er een klacht werd ingediend bij de Reclame Code Commissie besefte algemeen manager van het Dolfinarium, Alex Tiebot, dat deze kleine aanpassing prima was. ,,Het is misschien nog wel beter dan we hadden’’, concludeerde hij.