Werklui verwijderden historisch bastionblok

Het bastionblok dat uit de historische verdedigingsmuur van Harderwijk is verdwenen, is zeer waarschijnlijk verwijderd door een onderaannemer.

De onderaannemer had een buitenlandse werkploeg ingehuurd, die naar het zich laat aanzien de stenenpartij heeft weggehaald. De stenen lagen hinderlijk in de weg voor de werklieden. ,,Ik ga er absoluut van uit dat het zonder opzet is gebeurd'', stelt Waterfrontdirecteur Frank Brouwer.

Dankzij een reconstructie van de gebeurtenissen heeft de gemeente Harderwijk een sterke aanwijzing over wat zich afspeelde rond de massieve muur aan de boulevard. Het verdedigingsbolwerk werd bij archeologisch onderzoek voor de komst van het Waterfront blootgelegd.

In het betreffende gebied aan de kop van de boulevard bij de Vissershaven vond sinds herfst vorig jaar een fors aantal werkzaamheden plaats. De oude damwand van de vaargeul die rakelings langs de bastionmuur liep, werd verwijderd. Kabels, leidingen en riolering zijn op die plek vervangen. Het bruggenhoofd is in de onmiddellijke nabijheid aangelegd en vervolgens de Dolfinariumbrug zelf.

Niet begrepen

Frank Brouwer: ,,In deze periode zijn daar allerlei partijen mee bezig geweest, ook dus onderaannemers. Op een gegeven moment is daar wellicht een team in actie gekomen dat niet wist dat de muur een onderdeel vormde van het bastion. Kennelijk hebben deze uitvoerders ook de orders van Boskalis niet begrepen. Denkelijk zagen ze een hoop stenen en meenden: daar hebben we moeite mee."

De gemeente had in samenspraak met deze consortiumpartner goede, harde, afspraken gemaakt over behoud van het gehele, door beide als waardevol beschouwde, bastion. ,,Boskalis heeft na de verdwijningsontdekking begin september pogingen ondernomen de schuldigen te achterhalen, maar dat is niet gelukt. We weten ook nog steeds niet wanneer dit is voorgevallen.''