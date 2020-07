Werkstraf geëist tegen militair en verzamelaar Bas uit Harderwijk voor handel in oorlogswapens

Woekerende waterplan­ten in Veluwse randmeren: een vloek, een zegen of allebei?

19 juli Het is een dilemma van het zuiverste water in de randmeren: wat te doen met de woekerende waterplanten die steeds meer oprukken? Koesteren, zeggen ecologen die de natuur zien opbloeien als nooit tevoren. Weg ermee, zegt de toeristenbranche die er enorm onder lijdt. Elke zomer worden de planten met veel enthousiasme gemaaid, maar dat lijkt tegen de bierkaai. De hele regio buigt zich inmiddels over de vraag hoe er een goede balans tussen natuur en recreatie gevonden kan worden.