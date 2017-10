Werkstraf voor bedreigen agenten met hond

Woensdag verscheen de 43-jarige Piet S. voor de politierechter in Zutphen op verdenking van mishandeling van zijn vriendin, het bedreigen van agenten en een vernieling op het politiebureau. Achter het tumult waar meerdere agenten op af kwamen in de nacht van 7 mei schuilt een lang en donker verleden. De vriendin van S. is al jaren verslaafd aan drank en ghb, zei hij.

Sussen

Ze schreeuwde die nacht de boel bij elkaar en hij wilde haar sussen door haar hoofd onder zijn arm te klemmen. ,,Niet leuk en ik hou van die vrouw'', zei hij hierover. Vervolgens stapte hij met zijn hond naar buiten toen hij in de ogen van volgens hem zeker zeven of acht agenten keek. ,,Een hield zijn hand bij zijn wapen. Hoezo voelden zij zich bedreigd?'' vroeg S. Het herinnerde hem aan de dag toen hij 16 was en agenten zijn vader kwamen arresteren. Hierbij werd zijn hond doodgeschoten. ,,Ga je dat bij deze ook doen?'' vroeg hij de agent.

'Pak ze'

De agenten voelden zich wel degelijk bedreigd omdat hij weigerde de hond binnen op te sluiten. Hij kwam ook op de agenten af, staat in het proces-verbaal van de aanhouding. S. vroeg de agenten of hij strafbaar zou zijn als hij 'pak ze' tegen de hond zou zeggen. ,,Als je me ooit weer bedreigt, onthoudt dan één ding: ik blaas je kanker op'', zei S. vervolgens, aldus de officier van justitie.