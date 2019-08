Werkstraffen voor ‘keurige heren’ na geweld in casino Harderwijk: ‘Onbegrijpelijk”

Twee jaar nadat Remco omkwam op ‘racebaan’ in Harderwijk: waar heeft de roep om actie toe geleid?

24 augustus Twee jaar geleden is het dat op de Hoofdweg in Harderwijk een overstekende fietser om het leven kwam. Remco Andringa was zijn naam. Hij werd het slachtoffer van stoerdoenerij van een jonge bestuurder. De roep om de weg(en) veiliger te maken, klonk na het ongeval luid. Van omwonenden; via brieven en telefoontjes. Wat is daarmee gebeurd?