Wespendief houdt bouw van windparken Harderwijk en Hattemerbroek niet tegen, initiatiefnemers windmolens Ermelo en Putten moeten eerst drie jaar vogels tellen

update Kerk in Harderwijk vol rook na brand in zuil

24 februari De Catharinakerk in Harderwijk is opnieuw opgeschrikt door brand. De kerk stond dinsdagavond rond 18 uur in volledige rook, nadat er brand was ontstaan in een desinfecteerzuil. Een passant ontdekte de brand bij toeval en wist erger te voorkomen.