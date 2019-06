Wessel (40) uit Harderwijk is doordeweeks technicus in St Jansdal in het weekend is hij brandweerman

Het mag eigenlijk geen naam hebben. Wessel Willemsen (40) uit Harderwijk noemt het dan ook 'een incidentje'. Zes jaar geleden was er een brandje bij zijn werk. En de brandweer is onderweg. ,,Sirene, wagen, brandweermannen in vol ornaat'', schetst Wessel het volledige plaatje. Hij laat de banden piepen, de slangen rollen. Het doet 'm denken aan de tijd dat hij nog bij de marine zat.

Brandwacht

,,Tweeënhalf jaar lang, twee avonden in de week was ik aan de studie. Maandagavond oefenen in de praktijk. Ik sloot modules af. En uiteindelijk heb je dezelfde papieren als een beroeps’’, beëindigt Wessel zijn betoog.

Eerste brand

,,Bij het aanrijden kregen we te horen dat er misschien kinderen binnen waren.’’ In de wagen kan je een speld horen vallen. ,,Mijn collega en ik kregen de opdracht naar de kinderen te zoeken.’’ Zij naar boven. Laarzen die de treden per twee tegelijk nemen. ,,Kinderen kruipen soms weg. Ergens onder'', legt Wessel uit. En zo staat Willemsen in de kinderkamer met een schietgebedje in het hoofd. ,,Lieve schat, lig alsjeblieft niet onder de dekens.’’ Niks. ,,Lieverd, alsjeblieft niet onder het bed.’’ En zijn gebeden werden die keer verhoord. ,,Ik kwam thuis en mijn vrouw had het eten op tafel staan. Zijn twee kinderen al met mes en vork in de aanslag. ,,Zit je daar met adrenaline tot hier.’’