Wetgeving rond evenementen vergt veel van organisatoren, zegt Harderwijk

In Harderwijk is altijd wat te doen; jaarlijks worden ongeveer 150 evenementen georganiseerd, gemiddeld drie per week. De regelgeving daaromheen vraagt veel van zowel de gemeente als de organisatoren. Niet alles blijkt even duidelijk te zijn.

De gemeente heeft inmiddels een bijeenkomst gepland met een aantal organisatoren van vooral grotere evenementen om te spreken over de samenwerking en de wederzijdse verwachtingen. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen die Maarten van Panhuis van de VVD had gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de volgens organisatoren ‘stroeve samenwerking’ en onduidelijkheid over de regels.

Van Panhuis had aangedrongen op overleg over het geheel van de vergunningprocedures.

Stroomlijnen

In een uitgebreide reactie stelt het college dat het geenszins de bedoeling is dat de samenwerking stroef te laten verlopen. De gemeente is er juist op uit het aanvragen en verlenen van vergunningen te stroomlijnen. Zo kan bij kleinere evenementen worden volstaan met een melding. Van de ongeveer 150 evenementen per jaar is voor 82 een vergunning vereist. Daarvan beschikken 31 over een meerjarige vergunning.

Tegelijk is het zo dat de richtlijnen en de wetgeving rond vergunningen strenger en uitgebreider zijn geworden. Bovendien vraagt de kleine en historische binnenstad extra aandacht als het gaat om veiligheid en geluid, stelt het college.

Anders dan organisatoren denken is de termijn voor een aanvraag nog steeds twaalf weken. Maar door de toenemende regelgeving is die tijd wel erg krap; vandaar dat wordt geadviseerd de aanvraag eerder in te dienen.