Wethouder Harderwijk: eerste parkeergarage Waterfront in voorjaar 2024 klaar voor gebruik

Zorgen over parkeren rondom boulevard Harderwijk: ‘Waar blijven die parkeerga­ra­ges?

,,Waar blijven de parkeergarages in het Waterfront?’’ Er is veel onduidelijkheid over de toekomstige parkeersituatie rondom de Harderwijkse boulevard. Ondernemers en het Dolfinarium maken zich steeds meer zorgen. Want terwijl het Waterfront langzaam wordt volgebouwd, wat ten koste gaat van de parkeercapaciteit, is er nog steeds geen zicht op de beloofde garages.

11 augustus