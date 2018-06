Wethouder Pieter Teeninga in Harderwijk vertrekt; politiek tussen afleiding en ambitie

In 2007 maakte Pieter Teeninga de overstap van het bedrijfsleven naar het wethouderschap in Harderwijk. Hij vond het 'echt fantastisch'. Toch is het tijd voor heel wat anders, vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika.