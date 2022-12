Wie weet waar die spooktoren in bouwplannen Harderwijk vandaan komt?

Twijfels en vragen in Harderwijk bij containers voor plastic, metaal en drankkar­tons: ‘Verspil­ling van tijd en geld’

Of het er echt van gaat komen - de dure proef in Harderwijk met het thuis apart houden van plastic, metalen verpakkingen en drankkartons - is maar zeer de vraag. Zelfs onder de vier partijen die het na de verkiezingen eens werden over dat politieke compromis is weinig enthousiasme meer te bespeuren. ,,Hebben we die pilot wel nodig?’’

16 november