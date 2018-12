Wie worden de sporters van Harderwijk?

Onrust in ziekenhuis Lelystad: St Jansdal moet stevig snijden, óók in banen van specialis­ten

30 november Er is onrust ontstaan bij medisch specialisten van het failliete MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad. Zij waren in de veronderstelling dat 70% tot 80% van hen door het St Jansdal Ziekenhuis zou worden overgenomen, maar volgens het ziekenhuis in Harderwijk klopt dat niet. Er is namelijk nog niks beslist. De curator spreekt van een communicatiestoornis.