Wie wordt Harderwijker van het Jaar, Marijn, Johan of Dries?

Marijn Fidder, Johan Peppelman en Dries van den Berg zijn genomineerd voor de verkiezing van de Harderwijker van het Jaar 2018.

Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Harderwijker Herensociëteit. Het is de vijftiende keer. De nominaties worden toegelicht door de jury:

Marijn Fidder (21) werd eerder verkozen tot meest inspirerende jongere van het jaar op de EO Jongerendag en ze was al eens bij RTL Late Night. Dat heeft alles te maken met haar fotoproject 'Stoute Cellen’, waarin ze ongeveer vijftien kinderen met kanker gedurende hun behandeling fotografeert.

Daarmee geeft ze de kinderen en hun gezinnen een herinnering maar bovendien wil ze kinderen met haar fotografie zekerder van zichzelf maken en ze wil dat mensen deze kinderen, naast hun ziekte, ook gewoon als kind blijven zien.

Voor de stichting ‘Geef een Lach’ organiseert ze onder andere een sport- en spelweek voor kinderen in Moldavië. Haar projecten als documentaire-fotograaf presenteert ze op haar eigen website en via Facebook en andere publicaties. In 2019 wordt het werk geëxposeerd, onder andere in het Stadsmuseum in Harderwijk.

Stadsweiden

Johan Peppelman (67) zet zich al vele jaren in voor de wijk Stadsweiden. Hij is voorzitter van het wijkplatform Stadsweiden dat streeft naar een betere en veilige leefomgeving, hij zit in de redactie van de wijkkrant en hij was mede-organisator van de fietsvierdaagse.

Volledig scherm Johan Peppelman © Anneke Immink

Verder was hij betrokken bij de omvorming van de gemeentewerf in Stadsweiden, waar inmiddels Stichting Ontmoetingstuin ‘De Rietmeen’ is ontstaan. Op het terrein is het jaar rond van alles te beleven voor jong en oud. Peppelman is voorzitter van deze stichting die nu bezig is om met wijkbewoners een verkeerstuin tot stand te brengen waar niet alleen kinderen fietsvaardigheden kunnen opdoen, maar ook volwassenen die nog niet (goed) kunnen fietsen of een overstap willen maken naar een E-bike of Scootmobiel.

Peppelman is volgens de jury ‘een zeer betrokken inwoner van onze stad die zich op vele fronten inzet voor een betere wijk’.

Haringparty

De derde genomineerde is Dries van den Berg (62), bekend van paling en het onlangs geopende Vispaleis. Hij is ook al vele jaren actief voor initiatieven als de Aaltjesdagen, de Visserijdagen, Botterstichting, Vischafslag, de visrookwedstrijden en de Haringparty en als ‘speaker’ op veilingen en bij het admiraalzeilen.

Volledig scherm Dries van den Berg © Anneke Immink

Van den Berg is nauw betrokken bij de Stichting Duurzame Palingsector Nederland en bij de instandhouding van de palingcultuur in Nederland. In de nieuwe zaak heeft hij met zoon Peter het Palingmuseum ondergebracht over de historie van de Nederlandse palingvisserij.

Van den Berg heeft volgens de jury met dit alles ‘op maatschappelijk en economisch terrein op een buitengewone wijze bijgedragen aan verhoging van het algemeen welzijn in de gemeente Harderwijk’.