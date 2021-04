‘Wie zijn hier de vandalen?’

Hamburger­dis­co in Harderwijk trotseert dwangsom en gaat ‘wegens succes’ komend weekend weer open

28 maart Een dreigende dwangsom van 5.000 euro per avond houdt ondernemer Maurits ‘t Jong niet tegen om door te gaan met zijn BurgerFabriek in Harderwijk. Afgelopen weekend trok de ondernemer honderden klanten, terwijl het afhaalrestaurant in de kartbaan volgens de gemeente niet is toegestaan. Vrijdag wil 't Jong gewoon weer open: ,,Desnoods gaan we naar de rechter.’’