Wielerclubs schrikken van vandalisme op mountainbikeparcours Harderwijk: ‘Een sleutelbeen is zo gebroken’

Ex stak vrouw in Harderwijk uit eerwraak volgens OM: ‘Mijn zonen willen snel baantje om mijn plastische chirurgie te betalen’

29 maart Het achterliggende motief van een steekpartij op het asielzoekerscentrum( azc) in Harderwijk in juni vorig jaar is de Afghaanse eer- en schaamtecultuur waaraan verdachte Basjir A. vanaf zijn vroegste jeugd is ondergedompeld. Daar is de officier van justitie in Zutphen van overtuigd. Het slachtoffer is zijn ex-vrouw, die in bijzijn van haar toen 14-jarige zoon in haar eigen woning op afschuwelijke wijze is toegetakeld en het ternauwernood heeft overleefd.