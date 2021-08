Wietgeur in auto leidt tot aanhouding voor handel in soft- en harddrugs in Harderwijk

V­VOG-spits behoort in Harderwijk ineens tot de oudjes: ‘Ik eis van mezelf dat ik het team bij de hand neem’

16:04 Jeremy de Graaf is voor de derde keer speler van VVOG. Niet heel gebruikelijk in het amateurvoetbal, beseft hij ook. Maar de spits (31) uit Amsterdam is blij om terug te zijn bij de Harderwijkse club, waar hij in 2011 doorbrak.