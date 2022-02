Wijkcentrum De Roef in Harderwijk krijgt steeds meer vorm: hoogste punt bereikt

Het nieuwe gebouw is ontstaan vanuit de wens om ook zorg en welzijn toe te voegen aan wijkcentrum De Roef. Dat moet gebeuren met onder meer twee huisartsen en een dansschool. Naast de huidige gebruikers, zoals diverse verenigingen, was daar in het oude gebouw geen ruimte meer voor. Gebruikers en omwonenden hebben meegedacht over de plannen en lieten zich onder meer uit over het gebouw zelf en de parkeermogelijkheden.