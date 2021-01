Wildplasser smijt putdeksel door ruit cafetaria in Harderwijk: ‘Precies op de plek waar mijn vrouw stond’

Bart van der Mark zat donderdag even voor 15.30 uur achterin de zaak met een vertegenwoordiger te praten. De snackbar was nog gesloten. Barts vrouw Elles was bezig met de opstart voor die middag en avond. Even daarvoor zag Van der Mark een man de steeg in lopen. ,,Ik dacht nog: vreemd.’’ Hij keek mee op de beveiligingscamera van de zaak. ,,Ik zag dat hij aanstalten maakte om te gaan plassen.”