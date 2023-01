Willem Engel gaat in hoger beroep na veroordeling voor opruiing: ‘Ik vind het belangrijk dat mensen de feiten horen’

Hondenvij­ver Nunspeet eindelijk klaar voor gebruik: ‘Houden ze bij Staatsbos­be­heer wel van honden?’

Voorzichtig ontdekken de eerste hondenbezitters en hun trouwe viervoeters de nieuwe spartelvijver in het Zandenbos bij Nunspeet. De zwemplas voor honden moet uitkomst bieden voor verkoeling nu nagenoeg alle andere vennetjes en plassen in het gebied al verboden toegang zijn of worden. ,,Je mag hier helemaal niets meer.’’

11 januari