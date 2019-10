Winkelcentrum Stadsweiden in Harderwijk zegt het niet meer met bloemen

In winkelcentrum Stadsweiden in Harderwijk sluit opnieuw een winkel de deuren. De bloemenzaak die hier 37 jaar geleden werd geopend heeft te weinig aanloop.

,,Mijn vader is hier met de winkel begonnen, maar het is niet meer levensvatbaar’’, zegt eigenaar Jaap van Wijk van Koping Flora. In een wat pinnig briefje op de ramen worden de veranderingen die supermarkt Jumbo in het winkelcentrum doorvoerde, genoemd als reden om met de zaak te stoppen.

Al sinds de grootscheepse verbouwing van buurman Jumbo in 2015 was het minder gegaan, aldus Van Wijk. De ingang van de supermarkt zat voordien in het buurtwinkelcentrum zelf, net als die van onder andere de bloemenzaak, de bakker en de slager. Maar de hoofdingang werd verplaatst naar de buitenkant, bij het parkeerterrein.

Een soort achteringang, nog wel bij andere winkels, is onlangs afgesloten. ,,Nu is de loop er helemaal uit. Mensen stappen uit de auto en zo de Jumbo in.’’

Tocht

Eigenaar Jan Daamen van de Jumbo herkent en begrijpt het probleem. Zelf ooit begonnen als groenteboer voelt hij zich betrokken bij de speciaalzaken en hij zegt ook zijn best te hebben gedaan de ingang dichter bij de andere winkels te houden. Die ruimte kwam echter niet beschikbaar.

Afsluiting van de tweede ingang is volgens hen vooral een oplossing voor de klimaatregeling in de winkel. Er is door installateurs lang gezocht naar een oplossing voor de voortdurende toch, zegt Daamen, maar dat is niet gelukt.

Geen echte entree

Verder stelt hij dat het hele winkelcentrum eigenlijk al veel eerder had moeten worden aangepakt als het gaat om ‘de loop’. De Jumbo zit aan de ene kant en aan de andere kant van het winkelcentrum is geen parkeerterrein en geen echte entree. Aan die ‘achterkant’ staat al enkel jaren een winkelpand leeg. Mogelijk dat de plannen van de gemeente voor een rigoureuze aanpak van het gebied van het naastgelegen wijkcentrum De Roef daar nu verandering in gaan brengen.

De bloemenzaak in Stadsweiden sluit 4 november. Met Koping Flora heeft Jaap van Wijk nog vier bloemenzaken in Harderwijk, Ermelo en Putten en een groothandel in Putten. Voor de leegkomende zaak heeft Van Wijk al contact met een huurder. Dat wordt geen winkel.