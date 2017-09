Winkeliers mikken op koopzondag in Harderwijk op 24 december

PollOndernemers in de Harderwijkse binnenstad overwegen rond de feestdagen in december de winkeldeuren open te doen op zondag, ook als dat officieel niet mag. ,,24 december is landelijk de beste koopzondag en wij moeten dan dicht blijven?''

In gesprekken met de politieke partijen hebben ondernemers aangedrongen op een proef met de zondagsopenstelling. ,,De tijd begint nu echt te dringen'', zegt Paul Loeff, eigenaar van de Hema in de Donkerstraat, die zegt te spreken namens de filiaalbedrijven, de vastgoedeigenaren en de middenstanders.

Forceren

,,We praten al jaren over de koopzondag. Winkeliers hier zien de omzet jaar na jaar teruglopen, terwijl het landelijk en in andere plaatsen juist beter gaat.’’ De laatste maanden van het jaar zouden bij uitstek geschikt zijn voor zo’n proef, meent hij, zeker de zondag voor Kerstmis. ,,Als de fracties dit signaal niet oppakken zien ondernemingen zich genoodzaakt de winkelopenstelling desnoods te forceren. Of heb je liever dat mensen naar Nijkerk gaan, of naar Zwolle of Amersfoort?’’

Eén stem

Met een meerderheid van één stem houden CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang de koopzondag nu nog tegen, zeker tot de verkiezingen in maart 2018. In de verkiezingsprogramma’s komt mogelijk iets anders te staan, maar dat is onzeker.

Middenstand

Dat is ook de vrees van Cees van Oostrum, woordvoerder van de middenstanders in de binnenstad van Harderwijk. Hij is voorzichtiger als Loeff. ,,Ik kies liever de diplomatieke weg. Maar er moet iets gebeuren. Ik hoop echt dat de politiek nog gaat bewegen.’’

Als de winkeliers volgende week praten over sfeerverlichting, versiering en koopavonden rond de feestdagen zal het ook gaan over de actie om 24 december de winkeldeuren te openen. ,,We willen kijken hoe groot de animo is om mee te doen.’’