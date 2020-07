Winkels hadden ‘zo plat als een dubbeltje kunnen zijn’ door hennepplantage in Harderwijk

Ondernemers in het winkelcentrum Stadsdennen in Harderwijk moesten die zaterdag in april 2017 hals over kop hun winkel verlaten nadat was ontdekt dat de kruipruimte onder hun zaken was uitgegraven, ook voor hennep. Bloemisterij Althaea kon na enkele dagen alweer open en bakker Van Looijengoed kon open blijven door de verkoop enkele meters te verplaatsen.