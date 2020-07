Winkels zouden ‘zo plat als een dubbeltje zijn’ door die hennepplantage in de kruipruimte

Plezier in corona­stijl; de Harderwijk­se zomerker­mis komt er toch weer aan

15 juli De booster staat al fier overeind en de botsauto’s worden in gelid gezet: in Harderwijk begint donderdag toch nog de zomerkermis. Tien dagen is het zwieren en zwaaien, maar wel op gepaste corona-afstand. ,,In de rups blijven gondeltjes om en om leeg.’’